РИАМО - 12 сен. Глава Союза архитекторов России Николай Шумаков пояснил, что конкурс проектов по обновлению Мавзолея проводится для сбора различных идей, организаторы не предлагают немедленно вынести тело Ленина из Мавзолея, сообщает «Подъем».

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. Согласно положению о конкурсе, «совершенно очевидно», что в будущем тело вождя будет предано земле и Мавзолей утратит свою функцию усыпальницы. Поэтому архитекторам предлагается подумать, чем может стать опустевший Мавзолей.

«Мы собираем банк предложений, банк данных на дальнейшее использование Мавзолея. Мы не предлагаем сейчас выносить Ленина никуда. Пройдет, допустим, немало лет, это сегодня не случится, чтобы не было раскола в обществе, но это произойдет. И каким образом использовать это здание?» — объяснил Шумаков.

Он добавил, что организаторы конкурса не предлагают «выносить Ленина и взрывать Мавзолей», однако, они считают необходимым коснуться темы дальнейшего использования памятника архитектуры после захоронения вождя мировой революции.​