РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 сен. Фестиваль молодежных субкультур проходит в парке «Ивановские пруды» подмосковного Красногорска в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Фестиваль молодежных субкультур проводится в Красногорске впервые. Он направлен на привлечение активной творческой молодежи горокруга. Здесь собрались экстремалы, музыканты, творческие ребята. Фестиваль показывает, насколько многогранна молодежь Красногорска, и все инициативы находят поддержку», – сказала старший инспектор отдела по делам молодежи администрации Красногорска Адиля Пономоренко.

Она отметила, что в парке работают несколько тематических площадок. На площадке «Остров вдохновения» проходят соревнования по экстремальным видам спорта – роликам, скейтбордам и лонгбордам. На настилах у воды можно освоить основы скетчинга – быстрого рисунка. Неподалеку художник Илья Чудаков проводит мастер-класс по росписи столов.

«Эти столы потом будут выставлять в молодежном центре и использовать в различных творческих мероприятиях», – пояснила Пономоренко.

Также свое мастерство показывают известные в Подмосковье стрит-арт художники братья Ерофеевы.

В парке развернули шатер киберспорта. Любой желающий может попробовать себя в танцах и игре на виртуальных гитаре или барабанах.

Возле детской площадки ребята и взрослые могут принять участие в соревнованиях по лазертагу.

Площадки будут работать до 15:00, некоторые до 17:00.

В 15:00 на смотровой площадке «Отражение» стартует фестиваль авторского рока «Красногорск – столица рок-н-ролла».