РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 сен. В субботу, в день 190-летия Балашихи, в парке «Заречная» открылся фестиваль уличной культуры UrbanFest, на одной площадке встретились спортсмены, художники, поэты и музыканты, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Фестиваль открылся в 12:00.

«Сегодня 190 лет Балашихе, и под эгидой прогрессивного и современного это вылилось в молодежное событие для всего города – UrbanFest. Здесь представлено много различных направлений: чемпионаты по панна-футболу и баскетболу, граффити, школа танцев, школа рэпа и битбокса. Сегодня зрители увидят очень крутых битбоксеров, которые будут проводить батлы, среди которых Вахтанг. На сцене стритденс соберутся танцоры, будет дискотека от разных диджеев. Они будут играть музыку на чистом виниле и давать танцевальные мастер-классы», – сказала ведущая фестиваля Ирен Лайф.

Она добавила, что хедлайнером вечера станет артистка музыкального лейбла Black Star, финалистка шоу «Песни – 2» на ТНТ Анна Боронина. Она выступит на главной сцене фестиваля в 18:00. Мероприятие завершится в 21:00.

В День города в Балашихе праздничные мероприятия проходят сразу на нескольких площадках – на площади Ледового дворца, парках «Пехорка», Пестовском и на улице Заречной, на центральной площади в микрорайоне Железнодорожный. Хедлайнером станет группа «Премьер-министр». Завершится праздник салютом, который в этом году дадут с 10 площадок.