РИАМО - 12 сен. Центробанк России после утечки данных покупателей маркетплейса Joom предупредил банки о мошеннической схеме: злоумышленники звонили с подмененных номеров клиентов в систему интерактивного голосового меню банка и узнавали дополнительные сведения, сообщает РБК.

«Использованная схема позволила мошенникам узнать информацию об остатках на счетах своих потенциальных жертв. В дальнейшем эти данные применялись при мошеннических звонках клиентам в целях кражи денежных средств с банковских карт», — отмечается в материале.

Представитель ЦБ пояснил, что такие методы мошенничества стали возможны, потому что банки не пользовались рекомендациями по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню). Их дали еще в 2019 году.

Преступники звонили своим жертвам, представлялись сотрудниками банка и подтверждали это знанием остатков по счетам.

Чтобы подмена номера не сработала, банки должны использовать еще один параметр для определения личности, например, секретный код. Также последние четыре цифры карты могут помочь в аутентификации.​