РИАМО - 12 сен. Пресс-секретарь министра культуры России Анна Усачева заявила, что у нее нет информации о конкурсе архпроектов Мавзолея без Ленина, сообщает Газета.ru.

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. Организаторы конкурса считают, что в будущем тело вождя будет предано земле и Мавзолей утратит свою функцию усыпальницы. Поэтому возможно превращение архитектурного памятника в музей.

«Первый раз слышу», — сказала Усачева.

По данным на сайте Союза архитекторов России, в жюри конкурса приглашена министр культуры РФ Ольга Любимова.

Также в числе приглашенных числится председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, однако, представитель политика заявила, что не знает об этом мероприятии.​