РИАМО - 12 сен. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает провокационной инициативу провести конкурс проектов по обновлению Мавзолея с сопутствующим захоронением тела Ленина, сообщает Газета.ru.

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. Организаторы конкурса считают, что в будущем тело вождя будет предано земле и Мавзолей утратит свою функцию усыпальницы. Поэтому возможно превращение архитектурного памятника в музей.

«Я на всякие провокационные инициативы не хочу давать комментариев. Каждый с ума сходит по-своему. Мавзолей и Кремль охраняются ЮНЕСКО как мировое сокровище. Наша история советская немыслима без Красной площади и Мавзолея. Они видели все. Они видели величие нашего духа и армии», — сказал Зюганов.

Он добавил, что с Красной площади советские солдаты уходили на защиту Москвы от фашистских захватчиков, здесь же состоялся Парад Победы. Кроме того, на Мавзолее встречали первого в истории космонавта Юрия Гагарина. Тем, кто хочет провести реконструкцию Мавзолея, нужно помнить об этом и уважать историю.

«Уважайте свою историю, тогда и ваши произведения будут всерьез рассматривать», — заключил Зюганов.​​