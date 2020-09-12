РИАМО - 12 сен. Возраст старейшего участника дистанционного электронного голосования в рамках муниципальных выборов в Москве составляет 90 лет, сообщила журналистам в субботу заместитель руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами в столице Ольга Кириллова.

Электронное голосование в рамках довыборов муниципальных депутатов в столичных районах Марьино и Бабушкинский стартовало 11 сентября на портале mos.ru и завершится в субботу. Принять участие в онлайн-голосовании могут те избиратели, которые успели подать соответствующую заявку.

«Мы отмечаем, что старейший наш избиратель, зарегистрировавшийся на площадке, - 90-летний москвич. Значит, новая форма всем возрастам покорна и востребована», - сказала Кириллова.

Она добавила, что дистанционная форма голосования набирает популярность среди жителей Москвы.

Явка на электронном голосовании в рамках довыборов в Москве достигла 87%. Ожидается, что к концу дня она составит как минимум 90%.