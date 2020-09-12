РИАМО - 12 сен. Тринадцать колледжей и техникумов Московской области вошли число 100 лучших учреждений среднего профессионального образования по версии движения WorldSkills Russia, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства образования.
Рейтинг был представлен в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В этом году чемпионат WorldSkills Russia проходил в дистанционно-очном формате. Московскую область на нем представляли более 200 школьников и студентов.
Рейтинг лучших колледжей по версии WorldSkills Russia был сформирован в третий раз. Так, в 2018 году в него попали четыре подмосковных колледжа, что принесло Московской области шестое место по России. В 2019 году регион поднялся на второе место с 12 колледжами-победителями, а в этом году 13 учебных заведений снова обеспечили Подмосковью вторую строчку.
«Подмосковье занимает второе место по количеству лучших колледжей, по сравнению с прошлым годом их число увеличилось. В этих образовательных учреждениях обучили и подготовили чемпионов России по профессиональному мастерству WorldSkills», - добавила Каклюгина.
Она также поздравила коллективы и учащихся колледжей и пожелала им новых достижений.
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