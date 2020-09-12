РИАМО - 12 сен. Тринадцать колледжей и техникумов Московской области вошли число 100 лучших учреждений среднего профессионального образования по версии движения WorldSkills Russia, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства образования.

Рейтинг был представлен в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

«В список лучших вошли колледжи «Энергия», «Подмосковье», техникум имени С. П. Королева, Щелковский колледж, Губернский колледж, колледж «Московия», Серпуховский колледж, Раменский колледж, Электростальский колледж, колледж ГГТУ, Сергиево-Посадский колледж, Ногинский колледж, Павлово-Посадский техникум», — уточнила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

В этом году чемпионат WorldSkills Russia проходил в дистанционно-очном формате. Московскую область на нем представляли более 200 школьников и студентов.

Рейтинг лучших колледжей по версии WorldSkills Russia был сформирован в третий раз. Так, в 2018 году в него попали четыре подмосковных колледжа, что принесло Московской области шестое место по России. В 2019 году регион поднялся на второе место с 12 колледжами-победителями, а в этом году 13 учебных заведений снова обеспечили Подмосковью вторую строчку.

«Подмосковье занимает второе место по количеству лучших колледжей, по сравнению с прошлым годом их число увеличилось. В этих образовательных учреждениях обучили и подготовили чемпионов России по профессиональному мастерству WorldSkills», - добавила Каклюгина.

Она также поздравила коллективы и учащихся колледжей и пожелала им новых достижений.