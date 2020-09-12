РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 сен. Шесть образцов военной техники представили на выставке, которая открылась в Балашихе в день 190-летия города, увидеть боевые машины гости праздника могут на площади у Ледового дворца «Арена «Балашиха», сообщается на сайте администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В экспозиции представлено шесть образцов техники. Среди них – бронированный УАЗ «Есаул», бронеавтомобиль «Тигр», вездеход «Витязь», машина технической помощи «Федерал», – говорится в сообщении.

Также жители Балашихи могут увидеть выставку вооружения бойцов российской армии. Она объединила пистолеты, автоматы, образцы нелетального оружия, оборудование для бесшумной и беспламенной стрельбы и снайперское вооружение.

В День города в Балашихе праздничные мероприятия проходят сразу на нескольких площадках – на площади Ледового дворца, парках «Пехорка», Пестовском и на улице Заречной, на центральной площади в микрорайоне Железнодорожный. Хедлайнером станет группа «Премьер-министр». Завершится праздник салютом, который в этом году дадут с 10 площадок.