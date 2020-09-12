РИАМО - 12 сен. Общественный штаб по контролю и наблюдению за довыборами в Москве получил 10 звонков за первый день онлайн-голосования, все обращения касались технических проблем у пользователей, сообщил журналистам в субботу руководитель мобильной группы реагирования штаба Максим Буре.

Электронное голосование в рамках довыборов муниципальных депутатов в столичных районах Марьино и Бабушкинский стартовало 11 сентября на портале mos.ru и завершится в субботу.

«За прошедшие сутки поступило всего 10 звонков в наш call-центр. Все звонки были связаны со сложностью зайти на сайт, либо зарегистрироваться, либо проголосовать. Все это техническая неграмотность желающих это сделать. Все исправили и разъяснили», - сказал Буре.

Он отметил, что на электронную почту общественного штаба пришло 60 писем, авторы которых столкнулись с техническими проблемами при попытке проголосовать, в том числе 20 человек перепутали сайты.