РИАМО - 12 сен. Велопрокат и велопарковка открылись перед входом Северного речного вокзала в столице, кроме того, прокат самокатов открыл здесь зону парковки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Пока на станции велопроката - 15 велосипедов, а на парковке для велосипедов 28 веломест. Но если вам понравится, то мы обязательно сделаем еще!» - отмечается в материале.

Теперь возле Северного речного вокзала можно будет оставлять самокаты проката.

В прошлые выходные после реставрации открылся Северный речной вокзал. Там обновили 17 причалов, реставраторы постарались сохранить большинство оригинальных элементов и деталей интерьера речного вокзала. Реставрация прошла на площади 49 гектаров.

За пять дней с открытия вокзал посетили 28 тысяч человек.