РИАМО - 12 сен. Явка на онлайн-голосовании в рамках муниципальных выборов в Москве достигла 87%, электронное голосование продолжается, сообщила журналистам в субботу заместитель руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами в столице Ольга Кириллова.

Электронное голосование в рамках довыборов муниципальных депутатов в столичных районах Марьино и Бабушкинский стартовало 11 сентября и завершится в 20 часов субботы.

«За вчерашний день нарушений зафиксировано не было. В настоящее время проголосовало 87% зарегистрированных граждан», - сказала Кириллова.

По ее словам, к концу дня явка онлайн-избирателей ожидается на уровне как минимум 90%.

Всего в муниципальных округах Марьино и Бабушкинский насчитывается порядка 69 тысяч избирателей, желание проголосовать в онлайн-формате изъявили около 5 тысяч человек.