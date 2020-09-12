РИАМО - 12 сен. В Коломне наградили победителей третьего Московского областного межнационального фестиваля-конкурса детского рисунка «Наш Крым», а также открыли выставку работ конкурсантов «Крым в моем сердце», сообщается на сайте Татарского национального центра Московской области.

Конкурс прошел в третий раз в рамках регионального патриотического проекта «Подмосковье – Крым – Севастополь». В этом году он был посвящен Дню Черноморского флота ВМС России. Участникам предлагалось представить рисунки на тему «Черное море».

«В нынешнем году в фестивале-конкурсе приняли участие около 400 детей из разных городов Подмосковья, более 200 работ привезли в Коломну для подготовки выставки работ юных художников под названием «Крым в моем сердце», – отмечается в материале.

На выставке представили 92 работы участников из Коломны, Наро-Фоминска, Волоколамска, Люберец, Домодедова, Одинцова, Апрелевки, Вереи и других населенных пунктов Подмосковья.

Художественная выставка работает в культурном центре «Дом Озерова» до 13 сентября.