РИАМО - 12 сен. Солнечногорская городская прокуратура проводит проверку по факту пожара в деревне Задорино, в результате которого погибли мужчина и трехлетний ребенок, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.

Также в огне пострадала 13-летняя девочка, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего», - говорится в сообщении.

Огонь вспыхнул в одном из домов в коттеджном поселке «Семейный парк» минувшей ночью. Потушить возгорание удалось около 7 часов утра. В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины и его малолетней дочери, с места происшествия также госпитализирована девочка с многочисленными ожогами.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Предполагается, что причиной пожара стала неисправность электрооборудования.