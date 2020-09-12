РИАМО - 12 сен. Московские центральные диаметры перевезли 100-миллионого пассажира со дня открытия, которое состоялось 21 ноября 2019 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«А ведь прошло всего 9,5 месяцев со дня открытия. Плюс было снижение количества поездок во время пандемии», — написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.

Самыми популярными у пассажиров стали станции Царицыно, Одинцово, Тушинская, Белорусский вокзал, Савеловская.

Пассажиропоток МЦД после самоизоляции восстановлен на 80%.

Подвижной состав диаметров продолжает обновляться, на втором диаметре уже обновили все поезда, а на первом — обновят до конца года.

МЦД продолжает улучшать качество обслуживания: на двух диаметрах возвели и реконструировали девять мини-вокзалов.

Собянин добавил, что город ведет активную работу над четвертым, пятым и шестым диаметрами.