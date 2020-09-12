РИАМО - 12 сен. Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки» стартовал в подмосковной Коломне, мероприятие открыла журналист и режиссер Фекла Толстая, передает в субботу корреспондент РИАМО.

В этом году фестиваль «Антоновские яблоки» проходит в восьмой раз. Тему нынешнего фестиваля обозначили как «Ткань неспешной жизни», она отражает ценности, оказавшиеся важными после «замедления» всех сфер жизни из-за пандемии коронавируса и самоизоляции.

В фестивале принимают участие писатели, поэты, художники, дизайнеры, артисты, музыканты, а также ландшафтные архитекторы, историки и кулинары.

Гостей мероприятия ждут встречи с писателями, музыкальная программа, красочные уличные шоу, книжная ярмарка и многое другое. Вход на все мероприятия бесплатный.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>