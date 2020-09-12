РИАМО - 12 сен. Волонтеры-медики 14 сентября проведут мастер-класс для москвичей, посвященный оказанию первой помощи, мероприятие пройдет в рамках конкурса «Доброволец Москвы — 2020», сообщает на официальном сайте мэра Москвы.

«Отдельное внимание в рамках программы конкурса «Доброволец Москвы — 2020» уделяется оказанию первой помощи и решению таких вопросов, как остановка кровотечений, помощь при различных травмах, сердечно-легочная реанимация, психологическая первая помощь», - сказала региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Москве Дарья Белимова.

Мастер-класс пройдет 14 сентября в 16:00 в коворкинг-центре НКО по адресу: 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1.

Посетить мероприятие смогут все желающие. Мастер-класс бесплатный, но так как количество мест ограниченно, то предварительно необходимо зарегистрироваться. ​