РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 сен. В субботу в подмосковной Балашихе в рамках празднования 190-летия города стартовал легкоатлетический забег на короткие дистанции Run Fest, комментатором которого стал телеведущий Дмитрий Губерниев, старт мероприятию дал глава городского округа Сергей Юров, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Мероприятие проходит на площади Славы, в нем принимают участие представители молодежных организаций и школьники. На торжественном открытии присутствовали призер Олимпийских игр в Сеуле Марина Жирова, рекордсменка мира в прыжках с шестом, многократный олимпийский призер, чемпионка мира Светлана Феофанова, трехкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Елена Коробкина, призер олимпийских соревнований Николай Чавкин и другие спортсмены. Перед началом забега они провели короткую разминку.

«Дорогие друзья! Сегодня важная дата для нашего города - 190 лет. В масштабах российской истории это не так много. У нас молодой город, и многое еще впереди. Мы с вами - самый большой муниципалитет Подмосковья, где проживает более полумиллиона жителей. Город развивается, строится. За последние годы построены более 15 новых школ, детские сады, новые поликлиники, новые спортивные объекты. Мне очень приятно, что сегодня мы начинаем наше празднование именно в таком формате с молодежью, именно с вами, потому что вы и есть будущее нашего города», - сказал Юров.

Он поздравил всех с праздником, пожелал победы, зарядиться на этом забеге хорошим настроением, а затем дал старт соревнованиям.

Дмитрий Губерниев, который стал ведущим забега, отметил, что молодость, красота и здоровье стали девизом этого дня.

«Площадок много, но как здорово открывать со спорта, с бега день прекрасной Балашихи. Я знаю, что не только школьники, жители городского округа Балашиха, но и представители самых разных регионов Подмосковья пожаловали сюда, чтобы вместе бежать эстафету. Сегодня Балашиха открывает моду на такую замечательную эстафету беговых поколений. Своей массовостью мы поддерживаем этот вид спорта», - подчеркнул Губерниев.

Также в рамках городского спортивного фестиваля состоится трейл-полумарафон «Балашиха 190» - кросс-забег по пересеченной местности лесопарка с препятствиями на дистанции: 5, 10 и 21 километр.