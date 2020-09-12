РИАМО - 12 сен. Правительство столицы продолжает набор студентов и выпускников вузов на стажировку, отбор продолжиться до 25 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Лучших стажеров оставят работать в столичном правительстве, а городские структуры в свою очередь смогут подобрать перспективные и мотивированные кадры.

«Попасть на стажировку можно двумя способами. Во-первых, стажерами станут 100 лучших выпускников образовательного проекта «Летняя карьерная школа». Еще 100 человек пройдут по итогам многоуровневого конкурса», — говорится в сообщении.

Двести молодых специалистов в течение полугода будут работать в органах власти, городских организациях и получать стабильную заработную плату.

Стажерам предстоит выбрать одно из шести направлений: «Медийный город», «Социальный город», «Комфортная городская среда», «Правовое пространство», «Городская экономика» и «HR-город».