РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 сен. В подмосковном Подольске в первый из двух дополнительных дней голосования по выбору депутатов городского совета депутатов на избирательных участках проголосовало более 11 тысяч человек, сообщил председатель Муниципальной избирательной комиссии (МИК) города Подольска Игорь Москаленко.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию и согласно постановлению Центральной избирательной комиссии об утверждении порядка досрочного голосования, Муниципальная избирательная комиссия города Подольска организовала на избирательных участках голосование 11 и 12 сентября в дополнение к единому дню голосования 13 сентября.

«В Подольске в первый дополнительный день голосования по выбору совета депутатов проголосовало более 10 тысяч человек на избирательных участках и почти 1,5 тысячи на дому. Ранее с 3 по 10 сентября проголосовали еще 609 человек», – сказал Москаленко.

По его словам, в первый дополнительный день избиратели довольно активно принимали участие в голосовании несмотря на то, что решение МИКа открыть участки 11 сентября в 14:00 оказалось в противоречии с решением ЦИКа.

«Те комиссии, которые начали работать с 8:00 в соответствии с решением ЦИКа, были правы. Были жалобы с требованием признать недействительными бюллетени (по которым жители проголосовали до 14:00 – ред.), но наша комиссия, разобравшись в этом, отказала. Принято решение начать голосование 12 сентября с 8:00. Так мы привели свое решение в соответствии с утвержденным ЦИК порядком», – добавил Москаленко.

Для голосования в помещении УИК в субботу предварительных заявлений не требуется, с собой необходимо иметь паспорт. В этот день а также в единый день голосования 13 сентября избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

Выборы в совет депутатов городского округа Подольск проходят по смешанной системе: из 35 депутатов 18 изберут по спискам от избирательных объединений по пропорциональной системе, 17 депутатов по одномандатным избирательным округам – по мажоритарной системе. В соответствии с мажоритарной системой в состав совета депутатов войдет тот кандидат, кто наберет в своем избирательном округе большинство голосов, а в соответствии с пропорциональной системой количество избранных депутатов определят пропорционально отданным за список партии голосам избирателей.

В Подольске сформировали 139 избирательных участков и участковых избирательных комиссий, а также две комиссии в местах временного пребывания избирателей. Это городская клиническая больница и окружной военный госпиталь.