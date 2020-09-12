РИАМО - 12 сен. Врачи столицы будут в течение полугода наблюдать за людьми, которые сделали прививку от коронавируса, пациенты смогут консультироваться со специалистами через мобильное приложение, по телефону или в формате телемедицинской консультации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Начиная с момента вакцинации, специалисты будут наблюдать за состоянием здоровья участников пострегистрационного исследования. Медработники будут постоянно на связи с добровольцами. По инициативе министерства здравоохранения Российской Федерации было создано специальное мобильное приложение», - сказал представитель оперативного штаба в Москве.

Часть участников исследования получат электронные медицинские браслеты, фиксирующие данные об организме: температуру тела, пульс, уровень кислорода в крови, давление и другие. Информация о пациенте будет загружаться в электронную медицинскую карту.

В первые три дня после прививки с добровольцами по телефону или с помощью телемедицинской конференции будут связываться специалисты, чтобы узнать об их самочувствии. Впоследствии они будут регулярно на связи с участником исследования.

Прививку может сделать гражданин России с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации.

Участникам также необходимо иметь отрицательные результаты тестов на Covid-19 и не контактировать с заболевшими коронавирусом как минимум две недели до исследования. Женщины должны подтвердить отсутствие беременности. Исследование длится 180 дней.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

12 СЕНТЯБРЯ

- Почти 50% новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Около 37,8% случаев зарегистрировали у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 11,3% — у детей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 488 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 170 больных.В Москве - 670.

- Первую партию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» направили в регионы России. В рамках «пилотной» поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от Covid -19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 968 человек.

- В столице за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 1 143 человека, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 228,5 тысяч пациентов.