РИАМО - 12 сен. В России стартовал конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади, при этом конкурсантам предложили уйти от представления о Мавзолее как об усыпальнице вождя мировой революции, сообщается на сайте Союза архитекторов России.

Как отметили организаторы конкурса, Мавзолей был построен как усыпальница главного организатора и руководителя Октябрьской революции 1917 года, однако, данная функция памятника архитектуры с каждым годом вызывает все больше вопросов.

«Совершенно очевидно, что в будущем тело В. И. Ленина будет предано земле, в соответствии с его пожеланием и русской православной традицией. Что тогда станет с Мавзолеем, шедевром архитектора А. В. Щусева <…>? Чем может стать опустевший Мавзолей, по своему назначению обращенный в вечность?» - отмечается в материале.

В связи с этим архитекторам предложили задуматься над вариантами ре-использования шедевра Щусева, которые предполагают перезахоронение вождя и возрождение Мавзолея к новой «вечной жизни». Для этого был запущен всероссийский конкурс.

Конкурс проводится в рамках фестиваля «Зодчество», который состоится с 11 по 13 ноября в ВК «Гостиный двор». Проект получил статус социального.

«Прием заявок осуществляется до 19 октября. Лучшие работы будут экспонироваться с 11 по 13 ноября в рамках XXVIII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество» на площадке Выставочного комплекса «Гостиный двор», а в заключительный день события, 13 ноября, будут объявлены победители конкурса», — отмечается в материале.

Поучаствовать в состязании смогут архитекторы, студенты, художники, дизайнеры и авторские коллективы. Предложить свой проект могут граждане России и стран СНГ.

Конкурсанты должны будут разработать фор-эскиз проекта ре-использования мавзолея как музея, в котором будут рассказывать о его проектировании и строительстве. Также допускаются и другие идеи.

В состав жюри конкурса вошли министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Музея Кремля Елена Гагарина, заместитель директора Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева Ирина Чепкунова, кинорежиссер и общественный деятель Александр Сокуров и другие.

Победителям конкурса вручат дипломы Союза архитекторов России, а также они станут героями специального выпуска YouTube-канала ОpenArch.