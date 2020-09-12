РИАМО - 12 сен. Уникальное воднопиротехническое шоу с участием летающих акробатов и фейерверком состоялось в подмосковном Реутове в рамках празднования Дня города, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Жители Реутова начали отмечать 80-й день рождения городского округа. Первые празднества развернулись в пятницу, 11 сентября, на парковке градообразующего предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения» и Фабричном пруду», – отмечается в сообщении.

Кульминацией празднества стало уникальное воднопиротехническое шоу с участием летающих акробатов и фейерверком. Для жителей и гостей города выступила команда MosFlyShowTeam на скутерах и флайбордах на Фабричном пруду под лозунгом «Славься, ракетно-космический наукоград». Торжественная часть завершилась праздничным салютом.

«Основные праздничные мероприятия развернутся в городе 12 сентября в городских парках, музейно-выставочном центре, на пешеходной части улицы Победы, площади перед администрацией. В субботу на парковке АО «ВПК «НПО машиностроения» выступят звезды российской эстрады – хедлайнер концерта Zivert, группы «Банд`Эрос», «Челси» и певица SOYANA», – отметил Каторов.

С подробной афишей жители могут ознакомиться на сайте reutov.net.

Реутов – город областного подчинения в Московской области, наукоград РФ, является единственным населенным пунктом в одноименном городском округе. Основан в 15 веке, статус города рабочий поселок Реутово получил 7 октября 1940 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР. Город состоит из двух частей: северной и южной, разделенных Горьковским направлением Московской железной дороги. По последним данным, численность населения Реутова превысила 108 тысяч человек.