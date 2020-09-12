РИАМО – 12 сен. В первый день празднования 80-летнего юбилея подмосковного Реутова для жителей подготовили серию мероприятий, включая водное, лазерное, светопиротехническое шоу, фейерверк, а также историческую выставку, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«В подмосковном Реутове начались праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею городского округа. Основной площадкой в этом году выбрали просторную парковку градообразующего предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения», – говорится в сообщении.

Первый день празднования 11 сентября был посвящен двум важным для истории муниципалитета датам – 80-летию Реутова и 65-летию размещения АО «ВПК «НПО машиностроения» на территории городского округа.

В ходе торжественной части приглашенные гости, в числе которых были председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Максим Сураев, а также глава города Станислав Каторов и генеральный директор, генеральный конструктор АО «ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов, осмотрели выставку, посвященную 65-летнему юбилею предприятия. Ее подготовили воспитанники детского технопарка «Изобретариум».

«Дети сами придумали концепцию выставки и под контролем преподавателей воплотили ее в жизнь. На стендах представлены фотографии, которые рассказывают об истории становления и развитии АО «ВПК «НПО машиностроения». Один из них посвящен советскому конструктору и ученому Владимиру Николаевичу Челомею», – сказала директор технопарка Наталья Кивва.

Кроме того, на сцене для гостей выступили воспитанники детской хоровой школы «Радуга» – они исполнили песни о Реутове и Подмосковье. Концертная программа завершилась лазерным 3D-шоу «Реутов – АО «ВПК «НПО машиностроения» – 65 лет вместе», повествовавшее об истории Реутова и градообразующего предприятия.

Кульминацией празднества стало уникальное воднопиротехническое шоу с участием летающих акробатов и фейерверком, которое прошло на Фабричном пруду.

Реутов – город областного подчинения в Московской области, наукоград РФ, является единственным населенным пунктом в одноименном городском округе. Основан в 15 веке, статус города рабочий поселок Реутово получил 7 октября 1940 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР. Город состоит из двух частей: северной и южной, разделенных Горьковским направлением Московской железной дороги. По последним данным, численность населения Реутова превысила 108 тысяч человек.