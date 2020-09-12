РИАМО - 12 сен. Первую партию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» направили в регионы России, сообщает Газета.ru.

Препарат был создан сотрудниками Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

«В рамках «пилотной» поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от Covid -19 граждан, входящих в группу повышенного риска», — отмечается в материале.

Раннее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что вакцинация для граждан не будет принудительной, также прививка от инфекции будет бесплатной и войдет в календарь прививок.​

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Текстовая трансляция

12 СЕНТЯБРЯ

- Почти 50% новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Около 37,8% случаев зарегистрировали у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 11,3% — у детей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 488 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 170 больных.В Москве - 670.

- Первую партию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» направили в регионы России. В рамках «пилотной» поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от Covid -19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 968 человек.

- В столице за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 1 143 человека, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 228,5 тысяч пациентов.