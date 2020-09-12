РИАМО - 12 сен. В субботу выдающаяся советская фигуристка, заслуженный мастер спорта СССР, действующий депутат Госдумы РФ, почетный гражданин Московской области Ирина Роднина отмечает свой 71-й день рождения.

За свою карьеру Роднина ни разу не проиграла в международных соревнованиях. Три раза она становилась олимпийской чемпионкой и десять раз - чемпионкой мира.

Ирина Роднина отдала спорту высших достижений более 30 лет своей жизни, популяризируя и прославляя российскую школу фигурного катания во всем мире. После окончания спортивной карьеры она занялась тренерской и преподавательской работой, а также активной общественной и государственной деятельностью.

Ирина Роднина родилась 12 сентября 1949 года в Москве. В 1974 году окончила Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры. Трудовую деятельность начала в ЦСКА в 1965 году. С 1965 по 1981 годы Роднина была членом сборной команды СССР, с 1981 по 1987 годы - тренером сборной команды Советского Союза.

С 1987 по 1990 годы Роднина работала преподавателем Центрального института физкультуры. С 1990 по 2002 годы была тренером в американском Лейк-Эрроухеде. С 2005 по 2007 годы Роднина входила в состав Общественной палаты Российской Федерации.

Ирина Роднина награждена орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Постановлением губернатора Подмосковья от 2 октября 2019 года Родниной присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».

С 2016 года Роднина возглавляет Федерацию фигурного катания на коньках Московской области — одну из самых больших в России. При участии Родниной в Подмосковье активно развивается массовый спорт - в три раза увеличилось количество коллективов, занимающихся спортивным балетом на льду, проводится обучение фигурному катанию детей из детдомов и работа с людьми пожилого возраста.