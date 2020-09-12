РИАМО - 12 сен. Более трех тысяч пар выбрали необычные места для регистрации брака в столице, почти 400 церемоний бракосочетания в этом году состоялись в башнях делового центра «Москва-Сити», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект по регистрации брака в популярных местах Москвы запущен около полутора лет назад. И сейчас можно с уверенностью сказать, что горожанам он полюбился. Более трех тысяч церемоний состоялось на необычных площадках с начала года, это около 20% от общего числа торжественных регистраций», - сказал представитель пресс-службы комплекса социального развития Москвы.

Кроме того, с начала года более 300 пар зарегистрировали брак в Доме торжеств Safisa. Еще 500 молодоженов провели церемонию в современном особняке «Роял» и особняке на Волхонке, расположенном напротив храма Христа Спасителя. Более 200 пар поженились в особняке Спиридонова.

Для того чтобы зарегистрировать брак на необычной площадке, необходимо подать заявление через портал госуслуг или в отделе ЗАГС и оплатить стандартную госпошлину — 350 рублей.​