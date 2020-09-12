РИАМО - 12 сен. В столице за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 1 143 человека, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 228,5 тысяч пациентов, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1143 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 228 673», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выздоровевших москвичей приглашают стать донорами плазмы. Для этого нужно позвонить по номеру горячей линии 8 (495) 870-45-16 в любой день с 09:00 до 19:00.

Потенциальный донор должен быть в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний и с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.

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Текстовая трансляция

12 СЕНТЯБРЯ

- Почти 50% новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Около 37,8% случаев зарегистрировали у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 11,3% — у детей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 488 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 170 больных.В Москве - 670.

- Первую партию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» направили в регионы России. В рамках «пилотной» поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от Covid -19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 968 человек.

- В столице за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 1 143 человека, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 228,5 тысяч пациентов.