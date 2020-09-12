РИАМО - 12 сен. В столице за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 1 143 человека, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 228,5 тысяч пациентов, сообщает оперативный штаб Москвы.
Выздоровевших москвичей приглашают стать донорами плазмы. Для этого нужно позвонить по номеру горячей линии 8 (495) 870-45-16 в любой день с 09:00 до 19:00.
Потенциальный донор должен быть в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний и с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
12 СЕНТЯБРЯ
- Почти 50% новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Около 37,8% случаев зарегистрировали у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 11,3% — у детей.
- За сутки в России зарегистрировали 5 488 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 170 больных.В Москве - 670.
- Первую партию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» направили в регионы России. В рамках «пилотной» поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от Covid -19 граждан, входящих в группу повышенного риска.
- За прошедшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 968 человек.
- В столице за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 1 143 человека, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 228,5 тысяч пациентов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии