РИАМО - 12 сен. В округе Солнечногорск следователи возбудили уголовное дело из-за смерти мужчины и ребенка при пожаре в деревне Задорино, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену в 4:10 в субботу поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Солнечногорск, деревня Задорино, коттеджный поселок Семейный парк, дом 25. В 6:53 огнеборцы ликвидировали пожар.

«В ходе ликвидации пожара обнаружено тело мужчины и его малолетней дочери 2017 года рождения», — отмечается в материале.

С места происшествия также госпитализирована с многочисленными ожогами девочка 2006 года рождения.

Предполагается, что причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

Сейчас следователи и криминалисты опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.