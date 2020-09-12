РИАМО - 12 сен. В столице умерли 12 пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией за прошедшие сутки, общее число жертв инфекции составило 4 968, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», — отмечается в материале.

Ранее начались пострегистрационные испытания вакцины против Covid-19. Москвичи, которые получили вакцину, чувствуют себя хорошо, некоторые ощущают недомогания.

В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса «Спутник V», ее разработали сотрудники Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.