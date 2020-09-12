РИАМО - 12 сен. В субботу в Московском регионе ожидается погода без осадков, воздух может прогреться до плюс 21 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве — 17-19 градусов, по области — 16-21 градус», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 50%.

По словам специалистов, для большинства метеозависимых это благоприятные внешние условия, при которых различные симптомы обострений и недомоганий развиваются редко.