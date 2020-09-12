РИАМО - 12 сен. В субботу в столичном Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится открытие фестиваля цветов «Краски осени», сообщается на сайте Ботанического сада.

Гости мероприятия смогут увидеть более 50 сортов хризантем различных оттенков, форм и размеров. В течение фестиваля выставка будет меняться.

Кроме выставки хризантем, также посетители смогут увидеть самые большие тыквы в стране, которые весят более 400 килограммов, и сфотографироваться с ними. Их вырастил в Луховицах тыквовод Андрей Гусев. При этом он не использовал химикаты.

На мероприятии также пройдут бесплатные мастер-классы от чемпиона России по флористике Андрея Филоненко и выставка винограда Московского клуба виноградарей.

Чтобы это событие состоялось, в конце июля на платформе Planeta.ru стартовал сбор средств. Из-за трехмесячного закрытия на время пандемии сад не мог без помощи горожан провести фестиваль. Сбор средств длился до 10 сентября. Для фестиваля собрали почти 1,8 миллиона рублей.

Для ценителей музыки на фестивале прозвучат саундтреки из сериалов «Молодой Папа» и «Шерлок», джаз, классика, хиты Леонида Утесова, рок-хиты и многое другое.

Ботанический сад МГУ работает ежедневно с 10:00 до 21:00.​