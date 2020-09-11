РИАМО - 11 сен. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отметил, что в ближайшее время эксперты не предполагают возникновения коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщает kp.ru.

«Изначально мы прогнозировали, что коллективный иммунитет будет сформирован к этой зиме. Начало карантина и летние результаты тестирования на коронавирусную инфекцию говорили о том, что он достаточно быстро сформировался до 20-25%. Но наше летнее разобщение по дачам привело к тому, что передача коронавируса почти остановилась. Сейчас процесс возобновился. Возобновится и нарастание коллективного иммунитета, но формироваться он будет медленнее, чем прогнозировалось в начале пандемии», – сказал Болибок.

По его словам, изоляция является помощью системе здравоохранения. Без нее медучреждения не справились бы с потоком заразившихся. Врач подчеркнул, что сейчас речи о повторном введении режима самоизоляции нет.

«Сейчас не предполагается изоляция. Даже отменяется обязательный двухнедельный карантин для тех, кто болеет ОРВИ. Если тест на коронавирус отрицательный, самоизоляции подвергать их не будут», – добавил Болибок.

Он добавил, что рост количества инфицированных сейчас воспринимается спокойно. Его рассматривают как сезонный рост простуды.​

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11 СЕНТЯБРЯ

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