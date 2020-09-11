РИАМО - 11 сен. Министерство обороны Российской Федерации предложило исключить боевые отравляющие вещества из списка, запрещающего их свободную продажу на территории страны, сообщает kp.ru.

«В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена <...> Конвенцией», – говорится в пояснительной записке Минобороны РФ.

Из-за этого предлагается исключить боевой яд из перечня запрещенных.

В ведомстве напомнили, что государства-участники Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия, в число которых входит и Российская Федерация, обязались не приобретать, не разрабатывать, не производить, не сохранять, не накапливать, а также не передавать кому-либо химическое оружие.

Указ президента от 22 февраля 1992 года в текущей редакции запрещает свободную продажу «боевых отравляющих веществ, средств защиты от них и нормативно-технической документации на их производство и использование». В случае, если проект Минобороны будет принят, в документе останутся только средства защиты, запчасти к ним и документация.​