РИАМО - 11 сен. Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что двойные ценники перегрузят покупателя информацией, а около 20% потребителей не обращают внимания на ценники, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Союз потребителей России предложил ввести в магазинах двойные ценники, на которых будет указана стоимость как одной единицы товара, так и цена одного килограмма или литра этого же товара. Но Минпромторг России не поддержал инициативу.

«Наиболее внимательная к этой информации категория населения — это пенсионеры и люди с небольшим достатком, но всю нужную информацию они легко обнаружат на фабричной упаковке», — сказала Бодрова.

В то же время инвестиционный аналитик и финансовый консультант Рами Зайцман считает, что вторая цена – это важная информация, чтобы человек в чеке видел, сколько весил его продукт.

«Сегодня он купил, скажем, пачку чипсов, которая весила 100 граммов, и потратил на это 150 рублей, а рядом стояла пачка чипсов, которые весят 150 граммов и стоили те же 150 рублей. Но визуально эти пачки выглядели одинаково, и человек, не прочитав описание, взял то, что ему казалось визуально приятнее», — объяснил специалист.

При наличии такой информации в чеке человеку будет легче сравнивать и экономить. Это поможет грамотно вести финансы.

Такая мера лишит производителей возможности уменьшать объем товара, не уменьшая упаковку. Когда покупатель берет один и тот же продукт, он может не заметить, что объем уменьшился, если упаковка осталась прежнего размера. ​