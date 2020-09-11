РИАМО - 11 сен. В Московской области на выходных будет организовано 65 ярмарок в 41 округе, для этого обустроят 2 886 торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Осень – традиционно период особенной активности ярмарочной деятельности в Подмосковье, сотни сельхозпроизводителей и фермеров именно на ярмарках реализуют свою продукцию, выращенную за сезон», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В городском округе Шатура 12 сентября в честь Дня города пройдет праздничная ярмарка, где будут представлены товары как локальных производителей, так и представителей соседних регионов. В 17:00 в сквере «Олимпийский» состоится гастрономический фестиваль.

В 18:00 пройдет фестиваль, на котором можно будет поучаствовать в мастер-классах, купить сувениры, поделки, куклы ручной работы. Для детей будут работать аттракционы и продаваться яблоки в карамели. С 20:00 до 22:00 выступят артисты, после чего праздник завершится фейерверком.

В городском округе Балашиха в День города запланированы ярмарка, соревнования и дегустации, конкурсы, мастер-классы и концерты, а также гастрономический фестиваль.

В Солнечногорске пройдет «Школьный базар», где можно будет купить школьные товары, канцелярию, книги, развивающие игры, школьную форму, обувь, рюкзаки.

В Чехове состоится социальная ярмарка «Ценопад». Скидки на товары будут достигать 70%. В категорию «ценопадный продукт» попало более 30 наименований — овощи и фрукты (лук, картофель, кабачки, баклажаны, капуста, перец, яблоки, груши, нектарины и другое), сухофрукты, деревенский творог и сливочное масло, сыр камамбер, сыр бри, орехи, а также некоторая мясная и рыбная продукция.

В городских округах Дзержинский, Ступино и Мытищи пройдут ярмарки «Золотая осень». Будут представлены подмосковные и привезенные с юга сезонные овощи и фрукты, молочно-колбасные изделия, мед, рыба и рыбные деликатесы и консервированная продукция.

Тематическая ярмарка выходного дня «Социальная» состоится в Волоколамске по адресу: улица Панфилова, 21Б. На ярмарке будут доступны товары народного потребления, мясная и молочная продукция, свежая и замороженная рыба, свежие овощи и фрукты, ряд товаров (помидоры, огурцы, картофель, лук, морковь, свекла) будет реализовываться по специальным социальным ценам.

В Одинцовском городском округе и Луховицах организуют ярмарки «Дары осени в Подмосковье», где можно будет приобрести сельскохозяйственную продукцию урожая 2020 года, молочную и мясную продукцию, специи, сухофрукты, выпечку, чаи, варенье и многое другое от производителей Московской области и других регионов (Смоленска, Тулы, Рязани, Владимира, Пензы, Нижнего Новгорода, Орла, Адыгеи, Белоруссии, Астрахани и Мурманска).

Тематические ярмарки «Товары регионов» пройдут в Зарайске, Павловском Посаде и Серебряных Прудах. Здесь будут представлены продукты питания, товары народного потребления и сельскохозяйственной продукции, плетеные корзины, глиняная посуда, цветочные горшки, сувениры ручной работы от мастеров-умельцев, а также товары народных промыслов.

В городских округах Лотошино, Химки, Сергиево–Посадский на ярмарках «Сад-огород» жителям предложат большой выбор хозяйственных товаров для сада и огорода, садовой мебели, цветов, семян, саженцев, рассады, цветов горшках, удобрений, декора для дачи, инструментов.

«Чтобы защитить посетителей от коронавирусной инфекции, организаторы нанесут разметку, установят на входе санитайзеры, все участники будут осуществлять торговлю в масках и перчатках», — добавил Разин.