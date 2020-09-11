РИАМО - 11 сен. В начале нового учебного года артисты и педагоги театра «Русский балет» проводят выездные мастер-классы для учащихся хореографических студий, школ искусств, а также их руководителей и педагогов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«15 сентября такое методическое занятие с выступлениями солистов театра пройдет в ДК «Космос» города Пересвет на территории Сергиево-Посадского городского округа. 17 сентября – в творческом центре «Гармония» города Королева, 19 сентября – в Чеховской школе искусств, 24 сентября – в детской школе искусств города Протвино», – уточняется в сообщении.

В ходе мастер-классов артисты под руководством педагогов-репетиторов и балетмейстеров театра знакомят аудиторию с методически выстроенным хореографическим экзерсисом, который проводится артистами в ежедневной театральной практике, ученикам и педагогам дают рекомендации для занятий по хореографии.

Завершают мастер-классы выступления солистов театра с номерами и фрагментами из известных балетов. Как правило, зрителям особенно нравится цикл танцев из известных балетов П.И. Чайковского: Неаполитанский и Испанский из «Лебединого озера», Восточный – из балета «Щелкунчик». Очень популярным является Па-де-де из балета «Дон Кихот».