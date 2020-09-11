РИАМО - 11 сен. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов оценил инициативу о введении налогового вычета за услуги самозанятых, он подчеркнул, что возможность получения вычета будет стимулировать людей обращаться к лицам, официально зарегистрированным в качестве предпринимателя или самозанятого, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за услуги самозанятых. На сегодняшний день его можно получить только с услуг репетиторов, которые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Однако по разным причинам многие специалисты регистрируются как самозанятые.

«Возможность получения вычета будет стимулировать людей обращаться к лицам, официально зарегистрированным в качестве предпринимателя или самозанятого, и как следствие будет стимулом для получения гражданами, оказывающими услуги, получать такой статус», – сказал Ефимов.

Также федеральные парламентарии планируют заняться вопросами в сфере здравоохранения. Россияне могут получить налоговый вычет по многим медицинским услугам, а также с покупки лекарств или медицинских товаров, но воспользовались такой возможностью менее половины граждан, которые обращались за медицинской помощью. Парламентарии предполагают, что это связано с бюрократическими процедурами.

Министерство финансов РФ также подготовило законопроект, который упростит получение россиянами возврата части потраченных денег на различные услуги или товары.

Инициатива, подготовленная правительством РФ, направлена на сокращение бюрократических процедур, необходимых для получения гражданами социальных налоговых вычетов. Сейчас для получения налогового вычета нужно предоставить в налоговую службу определенный комплект документов, включая справки, подтверждающие фактические расходы на эти цели. Но после перехода на онлайн-кассы это неактуально, так как информация о платежах поступает в налоговые органы.