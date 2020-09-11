РИАМО - 11 сен. В Москве демонтировали летнее кафе площадью около 120 квадратных метров, располагающееся на кровле здания по улице Садовой-Кудринской, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

«На участке располагалось незаконное сезонное кафе площадью порядка 120 квадратных метров, не включенное в схему размещения. Разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не выдавались», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, из-за наличия признаков самовольной постройки и для обеспечения безопасности граждан кафе демонтировали. На данный момент кровля здания освобождена.

Овчинский подчеркнул, что кровля должна предусматривать технологическую возможность размещения кафе и соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровью граждан.