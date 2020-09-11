РИАМО - 11 сен. Автоэксперт, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин считает, что не следовало отменять экзамен на закрытой площадке для получения водительских прав, сообщает Федеральное агентство новостей.

Министерство внутренних дел РФ разработало новые правила сдачи на права. Они вступят в силу с 1 апреля 2021 года. Нововведение предполагает отмену экзамена на площадке. Останется только экзамен на дороге.

«Я вообще не понимаю, чем это вызвано. На мой взгляд, это был совершенно нормальный, естественный и органичный элемент экзамена, где можно было проверить конкретные маневры, которые совершает обучающийся водитель. И почему вдруг это решили отменить?» — сказал Похмелкин.

По его мнению, эти навыки нельзя отработать в городских условиях. У водителей не будет возможности показать все умения. Например, необходимость параллельной парковки может возникнуть у водителя не сразу, но этот навык необходим.

Кроме того, эксперт отметил, что при выезде на оживленные улицы желающие сдать на права могут волноваться.

«Понятно, что только «площадкой» ограничиваться нельзя, но всегда же был, помимо нее, и экзамен на улице. Я порой не понимаю — где-то мы чересчур консервативны, а где-то начинаем ломать то, что в общем-то годами устоялось и, на мой взгляд, вполне себя оправдывало», — отметил специалист.

По его мнению, отмена «площадки» – это ошибка. Эксперт надеется на возвращение к старым правилам в отношении площадки.

Также МВД скорректировало перечень ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы. Все они будут разделены на подгруппы, при этом грубые ошибки вынесены в отдельный блок.​