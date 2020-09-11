РИАМО - 11 сен. Автобусный парк для хранения и технической эксплуатации городских электробусов построят в Красной Пахре в Троицком округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Комплекс будет состоять из нескольких зданий, оформленных в едином стиле.

«Автобусный парк в Красной Пахре рассчитан на 300 мест и будет обслуживать электробусы. Это не просто новый удобный вид транспорта, по словам мэра Сергея Собянина, его использование внесет существенный вклад в экологию города, и к 2021 году Москва начнет закупать только такие машины», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

На участке, помимо открытых стоянок, построят производственный, административно-бытовой корпуса, надземный переход между ними, склад, котельную, контрольно-технический пункт, гараж, заправку.

«Все сооружения выполнят в фирменной бело-голубой гамме. Для облицовки фасадов выбраны металлические и композитные кассеты двух цветов, ритмично чередующихся с оконными проемами», – отметил Кузнецов.

Общая площадь всех зданий составит более 20 тысяч квадратных метров.