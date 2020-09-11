РИАМО - 11 сен. Врачи городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева в Москве спасли ногу мужчине, который получил химический ожог, разнашивая новые ботинки, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

В ожоговый центр ГКБ поступил 50-летний пациент с поражениями кожи. Он пытался «разносить» новые ботинки по народному методу.

«Началось все с того, что мужчина купил новые ботинки, а когда понял, что они жмут, решил немного растянуть кожу обуви с помощью подручных средств. Он пропитал ботинок уксусной эссенцией и надел его на ногу, а для «усиления эффекта» стал обдувать его горячим воздухом с помощью фена. Через 20 минут возникла нестерпимая боль, а на ноге появились быстро нарастающий отек и пузыри», - говорится в сообщении.

Мужчина пытался сам справиться с возникшей проблемой дома в течение недели. В итоге он решил обратиться в больницу, так как улучшений не появилось. В приемном отделении мужчину осмотрели и поставили диагноз — химический ожог второй-третьей степени правой стопы 0,5% поверхности тела.

Из-за полученного поражения и длительного периода самолечения с развитием осложнений встала угроза потери стопы, а, возможно, и всей конечности.

«Многочисленные хирургические обработки ожоговых ран, применение современных раневых покрытий, бережно очищающих раны и выполняющих функции собственной кожи, целенаправленное применение антибиотиков и других лекарственных препаратов постепенно дали положительный результат», - добавляется в материале.

Благодаря действиям медиков ампутации удалось избежать. Функция пораженной стопы восстановлена, а ожоговые раны зажили.