РИАМО - 11 сен. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Времена года» в деревне Апрелевка на территории Наро-Фоминского городского округа, 115 дольщиков восстановлены в правах, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Строительство дома на улице Пролетарской начали в 2014 году, застройщиком выступал ООО «Старт СК». Первоначально планировалось достроить дом в апреле 2018 года.

«Срок ввода объекта в эксплуатацию не был соблюден застройщиком из-за проблем подключения к инженерным сетям. Проблема была решена после реконструкции канализационного коллектора», — сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Она добавила, что сейчас все недостатки устранили, 115 граждан уже получают ключи от квартир.