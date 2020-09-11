РИАМО - 11 сен. Каждый год 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом, в этот день жителям Подмосковья рассказали, как в регионе проходит борьба с этим заболеванием, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Постоянное употребление алкоголя может привести к развитию алкогольной зависимости и обращению за медицинской помощью к врачам-специалистам.

«Во всех муниципальных образованиях специалистами наркологической службы ведется активная профилактическая, информационно-просветительская работа по борьбе с употреблением алкоголя. Проводятся тематические семинары, лекции, беседы, круглые столы, работа с родителями несовершеннолетних, выступления по радио, телевидению, публикация статей в печатных изданиях и на портале Минздрава Московской области», – сказал главный внештатный нарколог Московской области Виталий Холдин.

В Подмосковье действуют горячие линии, телефоны доверия. Регулярно проводятся конкурсы плакатов и рисунков по антиалкогольной тематике.

Кроме того, в Московской области действует система раннего выявления лиц с риском развития наркологических расстройств. Осуществляется диспансеризация населения, все виды профилактических медосмотров, медосвидетельствования на состояние опьянения.

«Развернута сеть оказания как амбулаторной, так и стационарной наркологической помощи. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере также организованы лечение и медицинская реабилитация пациентов наркологического профиля», – отметил Холдин.

Выполнение комплекса мер, направленных на совершенствование наркологической службы Подмосковья, позволило достичь снижения уровня заболеваемости алкоголизмом в 2019 году по сравнению с 2017 годом.