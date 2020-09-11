РИАМО - 11 сен. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что команда получила трансферные предложение по нескольким игрокам, в том числе и по форварду Александру Кокорину, сообщает Федеральное агентство новостей.

«У «Спартака» есть предложения о покупке Самюэля Жиго, Эсекьеля Понсе и Александра Кокорина», – сказал Федун.

Он выразил надежду, что футболисты не уйдут из «Спартака» в это трансферное окно, добавив, что клуб ведет работу по сохранению лидеров команды.

«Наша цель – титулы и участие в Лиге чемпионов, доходы от успешного выступления в которой превысят расходы на трансферы», — резюмировал Федун.

Александр Кокорин стал игроком московского «Спартака» 2 августа. С нападающим подписали контракт по условию «3 плюс 1». За столичную команду форвард еще не сыграл ни одного матча, потому что травмировался. Сейчас Кокорин тренируется в общей группе. Он может сыграть за «Спартак» уже 13 сентября против ЦСКА.​