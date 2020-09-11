РИАМО - 11 сен. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверяют ход реконструкции служебного флигеля в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В настоящее время на объекте выполняются работы по монтажу внутренних инженерных сетей и ведутся внутренние отделочные работы», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Застройщиком выступает министерство строительного комплекса Московской области, а генеральным подрядчиком – ООО «ЛипецкЭнергоРемонт».

Во флигеле после ремонта будут находится тамбуры, вестибюль, три кассовых помещения, административные и подсобные помещения.

Также по проекту демонтируют деревянные каркасные пристройки, будут выполнены перепланировка помещений, демонтаж существующей крыши и надстройка мансардного этажа, замена инженерных коммуникаций, оконных и дверных блоков, устройство входной группы с учетом доступности маломобильных граждан.