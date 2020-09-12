РИАМО – 12 сен. С субботы поезда на Замоскворецкой линии столичной подземки, следующие из центра, перестанут останавливаться на «Каширской», на станции проведут работы по ее интеграции в состав Большого кольца метро, сообщается на едином транспортном портале Москвы.

Поезда из центра не будут останавливаться на «Каширской» до 25 января.

Чтобы доехать до станции из центра, нужно будет доехать до «Кантемировской» и пересесть на состав, следующий в обратную сторону. Чтобы уехать со станции «Каширская» на юг «зеленой» линии, нужно будет доехать до станции «Коломенская» и пересесть на поезд в обратную сторону.

Выходы 1-2 со станции будут закрыты. Пассажирам порекомендовали пользоваться выходами 3-4 и подземными переходами через Каширское шоссе.

«Каширская» станет пересадочной станцией на Большую кольцевую линию.

На Большой кольцевой линии проходку тоннелей завершили на 87,5%. Завершить строительство тоннелей на ветке планируют в 2021 году. Общая строительная готовность Большого кольца составляет 60%.

В этом году завершат возведение станций «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская» и «Электрозаводская».

На «Карамышевской» уже установили эскалаторы, монтируют инженерные системы, устанавливают лифты, проводят отделочные работы. На станции «Улица Народного Ополчения» выполняют архитектурную отделку и монтируют инженерные системы. На «Электрозаводской» монтируют художественные панно, инженерные системы, проводят отделку.

Протяженность Большого кольца подземки составит 70 километров. На ней будет 31 станция.