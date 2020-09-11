РИАМО - 11 сен. В центре России осенью начинают созревать тыквы, этот плод является идеальным продуктом для похудения осенью и в начале зимы, а также он вкусный, сообщил доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Мы все сейчас ищем пищу, которая должна быть вкусной, сытной и одновременно низкокалорийной. Таких продуктов не так много. Обычно все вкусное еще и обладает повышенной калорийностью, содержанием сахаров, жиров, а тыква – приятное исключение», — сказал в эфире радио Sputnik Михаил Гинзбург.

Он отметил, что в тыкве немного калорий, но она очень сытная из-за волокнистой структуры.

При этом не стоит злоупотреблять тыквой и строить на ее основе монодиеты, так как все полезные свойства продукта тогда пропадут.

Тыква содержит органические кислоты, которые раздражают желудок и повышают аппетит. Также в этом случае может случиться дефицит питания, так как в плоде нет животного белка. При прекращении тыквенной диеты вес сразу начнет увеличиваться.​