РИАМО - 11 сен. По факту отравления детей в результате дезинфекции квартиры на юге Москвы Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, в одной из квартир расположенной на юге Москвы, была произведена дезинфекция помещения от тараканов. В результате чего женщина и ее трое малолетних детей 2016, 2018 и 2020 годов рождения госпитализированы в медицинское учреждение города с предварительным диагнозом — отравление», — сказала Иванова.

На данный момент правоохранители устанавливают фирму, проводившую дезинфекцию, а также проверят качество используемых препаратов и безопасность предоставляемых услуг.

Организован целый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках дела будут допрошены руководство и сотрудники компании.