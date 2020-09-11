РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 сен. Юнармейцы Котельников с 10 по 13 сентября принимают участие в военно-патриотических детско-юношеских сборах, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Сборы проходят в парк-отеле «Горизонт» в Одинцове.

«Во время сборов ребята пройдут «курс молодого бойца»: научатся стрелять из пневматического оружия; освоят основы борьбы и бокса; пройдут тропу с препятствиями», - говорится в сообщении.

Также ребята изучат историю России.